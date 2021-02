Frana in Costiera: massi sul lungomare, nei pressi di un ristorante

Soccorritori sul posto, verifiche in corso per accertare che non vi siano persone coinvolte. Tanta paura, sono intervenuti anche i vigili urbani. La zona è stata interdetta al traffico

Frana anche la Costiera Amalfitana. I vigili del fuoco, già allertati in Cilento in seguito ai numerosi smottamenti che hanno provocato anche l'evacuazione di una dozzina di famiglie a Vibonati, sono intervenuti ad Amalfi, in pieno centro.

I dettagli

