Frana a Cava, vicino alla Badia: chiusa la carreggiata, l'intervento

Frana, nella notte appena trascorsa, a Cava. Come rende noto l'assessorato comunale alla Protezione Civile, poco dopo l'1.30 c'è stato uno smottamento con la frana della carreggiata in via Bonazzi, alla Badia. Immediato, l'intervento della macchina della Protezione Civile comunale con tecnici ed operai per la chiusura della carreggiata con il divieto di transito, sia pedonale che veicolare.

L'intervento

Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri: gli interventi sono stati coordinati dall'ingegner Gianluigi Accarino, dal vice Comandante Giuseppe Ferrara e dal luogotenente Matteo Senatore. In corso tutti i rilievi del caso.

I disagi

Intanto, altri danni sono stati registrati nella frazione San Giuseppe al Pennino per allagamenti della carreggiata. Si raccomanda prudenza.