Danni maltempo: esondazioni, caduta massi e blackout dalla Costiera al Cilento, passando per Salerno città

Ancora danni e disagi nel Salernitano a causa del maltempo. Esonda il fiume Imperatore in località Pantinelle a Montesano sulla Marcellana: lo straripamento, provocato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, ha causato l'allagamento delle campagne circostanti, ma senza causare problemi alle abitazioni. Nel Vallo di Diano preoccupa anche la situazione del fiume Tanagro in località Cappuccini sulla strada provinciale 11 che collega Silla di Sassano e Trinita di Sala Consilina. Il livello dell'acqua si è alzato in maniera preoccupante. Sul posto la situazione viene monitorata costantemente dai tecnici del comune di Sassano.

Intanto, a Salerno, in via Generale Clark un albero di grandi dimensioni è caduto sulla sede stradale, mentre all'Usca di via Antonio Pastore, blackout elettrico. E, a causa delle forti piogge, come conferma l'Asl, nel piazzale, è stata sospesa l'attività dei tamponi in modalità drive-trough. Inoltre, a Cava de' Tirreni, il nucleo di Protezione civile comunale fa sapere che c'è stato il parziale crollo di un muretto di delimitazione della statale 18. Inoltre, resta chiusa al transito pedonale e veicolare via Gaetano Cinque, dalle 18 di oggi e per 24 ore.

Per tutta la durata dell'allerta, stop a parchi pubblici e cimitero. Nel primo pomeriggio, una caduta massi lungo la strada che conduce da Positano alla frazione Montepertuso ha provocato dei danni ad alcune vetture in sosta. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amalfi. Ancora, la proroga fino alle 18 di domani dell'allerta meteo da parte della Protezione civile della Campania ha spinto diversi sindaci a tenere ancora chiuse le scuole.