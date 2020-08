Frane in Costiera, cadono massi ad Amalfi: dramma sfiorato

Nuovo distacco di materiale roccioso, la scorsa notte, ad Amalfi, da un muro a secco prospiciente il garage Luna Rossa. Come riposta Il Vescovado, intorno all'una, pietre di cospicue dimensioni sono piombate sull'asfalto della Statale 163.

L'intervento

Fortunatamente, al momento del crollo non sono transitate auto su quel tratto di strada. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Amalfi e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori per un'ispezione della parte rocciosa e la movimentazione dei corpi rimasti in bilico. Ripulita, la strada non presenta oggi restringimenti. Accertamenti in corso, intanto, per far luce sul cedimento, a tutela della pubblica incolumità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.