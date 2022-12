Smottamenti e distacco di pietre dal costone: paura in Costiera

Nuovo smottamento sulla strada statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Maiori, dove una parte della parete rocciosa ha invaso la carreggiata. Il cedimento, avvenuto intorno alle 2.30, non ha causato danni a persone o cose.

L'intervento

Sul posto è intervenuto il personale Anas, che con mezzi meccanici ha avviato le operazioni di rimozione dei detriti finiti sulla carreggiata. Per permettere il regolare svolgimento delle operazioni si è deciso di istituire il senso unico alternato. In mattinata sono previsti sopralluoghi tecnici per valutare le condizioni di staticità del costone roccioso a monte.