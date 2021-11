Cede il costone roccioso ad Amalfi: intervengono i pompieri

Momenti di paura, oggi pomeriggio, ad Amalfi, dove il costone roccioso ha ceduto in zona San Lorenzo. Alcune pietre sono precipitate in una strada chiusa e quindi, fortunatamente, non risultano feriti.

Il sopralluogo

Sul posto è giunto il sindaco Daniele Milano insieme ai tecnici del Comune, ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona. Purtroppo, non è la prima volta che si verificano cedimenti in Costiera.