Frana ad Erchie: ripristinato il senso unico alternato per i lavori di messa in sicurezza

E' stato ripristinato il senso unico alternato lungo la tratta compresa tra il km 42,900 ed il km 43,000, nella frazione di Erchie, nel territorio comunale di Maiori, per consentire l’ultimazione delle attività di messa in sicurezza del costone roccioso adiacente alla statale, in corso di esecuzione da parte del Comune.

La motivazione

A partire dalle ore 10 circa, dunque, è scattato il provvedimento necessario per permettere l’ultimazione delle attività di messa in sicurezza del costone roccioso, eseguite dal Comune di Maiori, sotto l’egida del Genio Civile della Regione Campania. La tratta dell’arteria stradale era stata interdetta alla circolazione a partire dalla tarda serata di giovedì 9 dicembre, a causa del distacco di massi (e della conseguente caduta di materiale lapideo sul sottostante piano viabile) da un costone situato in proprietà privata.