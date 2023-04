Venticinque anni dalla frana, esercitazioni di Protezione Civile a Sarno e Siano

Si terranno a Sarno e a Siano, a 25 anni dal devastante evento geo-idrogeologico nel quale persero la vita 160 persone (in un'area compresa tra le province di Napoli, Salerno, Avellino e Caserta) due esercitazioni operative di Protezione Civile organizzate dalla Regione Campania, con i Comuni di Sarno e Siano e il coinvolgimento della Prefettura di Salerno, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Asl Salerno e delle associazioni di volontariato.Due test pratici per valutare la prontezza della risposta in emergenza del sistema comunale e regionale di protezione civile rispetto a scenari di frana e colata rapida di fango anche alla luce degli importanti cambiamenti indotti proprio da quella tragedia.

I dettagli

Le esercitazioni, che coinvolgeranno scolaresche, cittadini e volontari, si propongono dunque di evidenziare le reali modalità di intervento tenendo conto della creazione di un moderno sistema di allertamento, basato sulla Rete dei Centri Funzionali e sulle Sale operative, nonché sui piani comunali di Protezione civile (strumenti che fanno parte del nuovo approccio di protezione civile che fu creato proprio dopo il disastro del 5 maggio 1998 quando 140 frane (con circa 40 colate di fango per oltre 2 milioni di metri cubi di materiale) si abbatterono sui comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno, Siano e altri centri del salernitano e del napoletano.Le esercitazioni avverranno come se realmente si stesse verificando una emergenza e sul posto quindi arriveranno uomini del pronto intervento.Tutto avverrà davanti a un gruppo di osservatori tecnici che avranno il compito di verificare la tenuta del sistema o la sussistenza di eventuali falle al fine di migliorare la risposta di protezione civile.