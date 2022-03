Frana a Furore, strada chiusa e did per gli studenti: si attende la messa in sicurezza

E' stata confermata la chiusura totale ai veicoli e ai pedoni, dell'ex SS 366 Agerolina, in località Bottara di Furore: il sindaco Giovanni Milo ha firmato il 6 marzo l'ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità. L'ente competente per la messa in sicurezza della strada è la Provincia.

Le disposizioni

La frana ha fatto crollare anche il muretto di protezione e parte della carreggiata. Inoltre, è stata attivata la did per tutte le ragazze e i ragazzi di Furore che frequentano gli Istituti di Amalfi e Maiori. Successivamente all’evento franoso di oggi e alla chiusura totale della ex SS 366 Agerolina, è presente ed attivo a Furore il presidio 118. "Ringraziamo l’ASL Salerno per la sensibilità e disponibilità", ha detto il sindaco.