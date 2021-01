Maltempo in provincia, frana a Laurito: riaperta la strada che collega a Rofrano

Il maltempo imperversa a Salerno e provincia e proseguono i disagi. In poche ore sono caduti circa 100 millimetri d’acqua, creando numerosi smottamenti sulla Strada ex SS 18 Laurito - Montano Antilia, in Cilento.

I dettagli



Dalle prime ore di oggi - comunica Vincenzo Speranza, sindaco di Laurito, una squadra della Comunità Montana Bussento-Lambro-Mingardo ha ripristinato la viabilità, sui tratti interessati dai fenomeni franosi. Grazie al Comune di Rofrano, è stata eliminata anche la frana che aveva interrotto la circolazione sulla SP 18 Laurito-Rofrano". Il sindaco ha elogiato tutti i volontari che, tra ieri e oggi, "hanno prestato gratuitamente la propria opera per agevolare il ripristino della circolazione".