Maltempo e disagi: frana sulla statale 163 Amalfitana, all'altezza di Maiori

Frana sulla statale 163 Amalfitana, a Maiori, nella notte. Alcuni massi, infatti, si sono staccati dal costone roccioso, all’ingresso del centro abitato: fortunatamente, nessun veicolo stava percorrendo il tratto di strada al momento del fatto.

L'intervento

In azione, dunque, il personale Anas per liberare la carreggiata, in attesa degli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa: a causare la caduta massi, le intese piogge dei giorni scorsi. Sul posto, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Inevitabili ripercussioni sul traffico.