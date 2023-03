Frana parte di muro nel dirupo, paura sulla Sp75 a Cava: l'allarme del Comitato Civico Dragonea

Paura, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove si è aperta una falla nella condotta idrica sulla Strada Provinciale 75, presso il Santuario Avvocatella. La Provincia ha ristretto la carreggiata perchè la perdita ha fatto franare un tratto di muro nel dirupo.

La denuncia

Al momento è scongiurata l‘interdizione al traffico. “Ma - denuncia il Comitato Civico di Dragonea - é ormai palese la fragilità del territorio che necessita di più attenzione e prevenzione. Confidiamo che d’ora in avanti si dia la dovuta importanza di questa arteria perché non possiamo rivivere un film già visto tra il 2020-2021, che portò alla chiusura al traffico per ben 233 giorni, quella volta a causa degli incendi. Un’arteria di vitale importanza per migliaia di persone”.