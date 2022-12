Frana ad Olevano sul Tusciano: sgomberate due famiglie, l'intervento

Tensione, stamattina, nella frazione Salitto di Olevano sul Tusciano, in via Porta: per cause da accertare, infatti, si è verificata una frana che ha abbattuto un muro di contenimento, confinante con il transito veicolare e pedonale della strada comunale.

I vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana, dunque, sono giunti sul posto, accertando l'assenza di vittime. Si è provveduto alla chiusura della strada. La muratura, peraltro, era ubicata a ridosso di un complesso abitativo, il che ha reso necessario sgomberare due famiglie, a scopo cautelativo.