Frana a Polla: i detriti occludono parte del fiume, i disagi

E' franato un costone roccioso dell’argine del fiume Tanagro in località “Casiola” a Polla, nella notte. In azione, dunque, da questa mattina, i vigili del fuoco e la protezione civile per la messa in sicurezza del tratto non distante dalla diga “Maltempo”.

L'intervento

Sul posto, oltre al sindaco Massimo Loviso, il presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio. Il materiale franato, ad ogni modo, ha occluso il corso del fiume per circa un terzo, con due tronchi caduti trasversali sul corso d’acqua. Interventi urgenti sono stati richiesti, quindi, dal primo cittadino, onde evitare conseguenze più gravi, specie con il maltempo.