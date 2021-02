Frane e disagi: smottamento a Polla, evacuate 3 famiglie a Pellezzano

In via precauzionale sono state evacuate dalle loro abitazioni diverse famiglie anche a Polla, ma la situazione appare sotto controllo

Non cessano i danni per il maltempo, nel salernitano. E' la volta dello smottamento di Polla, in località Castagneta. Sul posto, i caschi rossi, la protezione civile, i carabinieri e il sindaco: in via precauzionale sono state evacuate dalle loro abitazioni diverse famiglie, ma la situazione appare sotto controllo.

Evacuazione a Pellezzano

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno posto sotto sequestro le tre abitazioni che nella serata di ieri sono state travolte dalla frana del costone collinare a Coperchia di Pellezzano. Accertamenti necessari, infatti, per capire se lo smottamento di terreno poteva essere evitato. Stamattina il vicesindaco Michele Murino ha effettuato un sopralluogo con i tecnici della ditta a cui l’Ente aveva già affidato l’appalto per la messa in sicurezza del costone. Gli operai hanno ripreso le attività di rimozione del fango e dei detriti. Il Comune, inoltre, come previsto dall’ordinanza dei vigili del fuoco, si adopererà per commissionare uno studio geologico su tutto il fronte montano per monitorare la situazione e capire se le due frane siano collegate.