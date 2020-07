Frana tra Positano e Praiano: a provocarla, la costruzione di villette abusive

Sono intervenuti anche con l'elicottero, i militari della Guardia Costiera per far luce sulla frana registrata nei giorni scorsi tra Positano e Praiano. Grazie ai sopralluoghi via terra, via mare e via aerea, è stato accertato che sul costone si stavano svolgendo lavori per la costruzione di case completamente abusive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sequestro

Sigilli al manufatto abusivo e al cantiere, dunque, mentre sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili dell'intervento. Per i lavori abusivi è stato triturato il materiale sbancato dalla roccia per poi farlo dilavare giù per il costone. Uno scempio ambientale, nel cuore della Divina.