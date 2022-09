Frana a Ravello: quasi ultimato il ripristino della percorribilità lungo via Casa Rossa

Verso la conclusione, l’iter per la realizzazione dell’intervento di ripristino della percorribilità lungo via Casa Rossa, nella frazione di Torello di Ravello. Un’area interessata, nel febbraio dello scorso anno, da uno smottamento di vaste proporzioni, con gravi conseguenze sulla viabilità comunale e con gravi disagi per le famiglie residenti e per le attività situate nella zona. Di ieri l’approvazione della delibera della giunta comunale di Ravello con la quale si approva lo schema convenzione per l’esecuzione e la gestione delle risorse per la realizzazione dell’opera, che ha ottenuto una rimodulazione del finanziamento dagli iniziali 750mila euro agli 830mila euro, necessari per un intervento che andrà ad eliminare il rischio di frana nel sottostante abitato ricadente nel Comune di Minori.

Parla il sindaco

“Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Regione Campania, una rimodulazione del costo necessario per portare a termine un’opera molto importante per la sicurezza del territorio, per la quale abbiamo lavorato fin dai primi giorni del nostro insediamento – spiega il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier – Nei prossimi giorni procederemo con la sottoscrizione della convenzione e, quindi, con l’appalto dei lavori, concludendo un iter avviato dalla procedente amministrazione. Il Comune di Ravello, quale soggetto delegato, assumerà la diretta responsabilità per l’attuazione dell’esecuzione e della gestione dell’opera. Eravamo pronti a coprire con fondi comunali gli 80mila euro necessari a coprire la differenza di costi per il ripristino dell’arteria viaria. Ringraziamo pertanto la Regione Campania per averci accordato la misura, che consentirà di restituire a residenti e visitatori la piena fruibilità della strada”.