Maltempo, nuova frana tra Salerno e Vietri sul Mare: chiusa via Croce

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di oggi, lungo via Benedetto Croce, la strada che collega Salerno a Vietri sul Mare, dove si è verificata una frana all’altezza del distributore di benzina. Alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso colpendo anche un’auto in transito. L’arteria stradale è stata chiusa, momentaneamente, alla circolazione veicolare.

I disagi nei comuni

Nelle ultime ore uno smottamento si era registrato anche in località Breccelle a Cava de’ Tirreni e in zona Casa Rossa di Ravello dove una colata di fango e detriti sono finiti sulla strada sottostante. Fortunatamente, in tutti e tre i casi, non risultano feriti.

L'intervento

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili urbani e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

