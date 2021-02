Nuova frana tra Salerno e Vietri: Busiitalia cambia le corse, chiuso il vettore meccanico

La nuova frana tra Salerno e Vietri sul Mare sta continuando a provocare disagi, non solo alla viabilità. Dal pomeriggio di ieri il vettore meccanico vietrese è stato chiuso per motivi tecnici e anche per un sopralluogo per la sicurezza avvenuto da parte della società di gestione, la quale ha garantito la riapertura dalla giornata di domani (sabato 13 febbraio).

Le nuove corse di Busitalia

Linee 4 Salerno-Pompei e 9 Salerno-Siano: collegheranno Salerno via Autostrada A3 da Cava de’ Tirreni ed effettueranno presso la Stazione FS di Cava de’ Tirreni coincidenza con la linea 1 Canalone-Vietri-Dragonea, che sarà impegnata sulla tratta Vietri-Cava FS, via Strada Statale 18.

Linea 1 Canalone-Vietri-Dragonea: non raggiungerà Salerno, quindi la tratta Vietri sul Mare-Canalone viene temporaneamente sospesa; la linea effettuerà solo il collegamento via SS 18 Vietri sul Mare-Cava FS, dove i passeggeri diretti a Salerno potranno effettuare coincidenza con le linee 4-9.