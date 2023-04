Anniversario Frana 5 Maggio 1998: riunione al Comune di Sarno per la commemorazione

Questa mattina si è tenuta una riunione al Comune di Sarno con il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e con il maresciallo Gennaro Amoroso, comandante della locale stazione dei Carabinieri.

La cerimonia

L 'amministrazione comunale commemorerà, in occasione del 25° anniversario, le 137 vittime di quel tragico 5 Maggio e ringrazierà, ancora una volta, tutti i competenti organismi, autorità istituzionali e i volontari che intervennero per portare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. Nella speranza e con l'impegno che simili tragedie non accadano mai più.

Il commento

Il sindaco Giuseppe Canfora: "Quei tragici eventi sono rimasti impressi nella memoria e nel cuore di ognuno di noi. Un dolore che non si cancella e che ad ogni anniversario riapre una ferita mai rimarginata. Il 5 Maggio 1998 è uno dei momenti più drammatici e più dolorosi della storia della nostra Sarno".