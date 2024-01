Risarcimenti vittime frana Sarno, inammissibili tre ricorsi dell'Avvocatura dello Stato

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tre ricorsi presentati dall'Avvocatura dello Stato per ottenere la condanna del Comune di Sarno a rimborsare le somme pagate per alcuni risarcimenti in favore di due gruppi familiari, con condanna al pagamento delle spese legali. Non si tratta di una modifica dell'orientamento della Corte che, però, ha evitato la condanna del Comune, sulla base della mancanza di elementi formali del ricorso dell'Avvocatura.

La reazione

Soddisfazione viene espressa dal sindaco facente funzioni Eutilia Viscardi: “Complimenti agli avvocati Emanuele Esposito, Giovanni Cioffi ed Umberto Mancuso. Qualche milione di euro risparmiato e, soprattutto, la decisione potrebbe riguardare anche altri giudizi. Nel frattempo, nel Tribunale a Salerno, abbiamo appoggiato la tesi di un Giudice che ritiene che la competenza di questa pretesa del Governo sarebbe della Corte dei Conti. In tal caso il Comune sarebbe esonerato dai pagamenti perché la responsabilità contabile è personale”.