Cadono massi sulla carreggiata a Sassano: dramma sfiorato

Tensione a Sassano, ieri, per i residenti di via Valle: lungo la strada che conduce a Padula, nel pomeriggio, sono franati una serie di massi, finendo sulla carreggiata.

Al momento del distacco non transitavano veicoli in quel tratto: dramma sventato, dunque. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano che allertati dal consigliere comunale Antonio D’Amato, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.