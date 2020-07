Frana a Conca dei Marini: cadono pietre sulla spiaggia, scattano i soccorsi

Tanta paura, questo pomeriggio in costiera amalfitana. A Conca dei Marini, una delle mete turistiche più belle della Costa Diva, si è verificata una frana. Il costone roccioso si è all'improvviso sgretolato e ha portato a valle polvere e detriti. Per fortuna non si registrano feriti. Alcune persone hanno avvertito uno strano rumore e hanno guardato verso il costone roccioso. Hanno fatto in tempo ad allontanarsi mettendosi al riparo. Altre, impaurite, si sono tuffate in acqua.

I controlli

Si indaga sulle cause della frana. Non è la prima volta che si sgretola il costone roccioso della costiera amalfitana. L'area interessata al crollo dovrrà essere ora presa in consegna dai tecnici. Sarà necessario bonificarla, eliminare detriti e pezzi di roccia ancora penzolanti procedendo con la messa in sicurezza.