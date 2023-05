Cedimento del costone roccioso tra Salerno e Vietri: traffico in tilt

Rallentamenti e disagi su via Benedetto Croce, per via del cedimento che ha interessato il costone roccioso lungo la statale che collega Salerno a Vietri sul Mare. Pietre e detriti sono finiti sulla carreggiata, durante la notte: ad intervenire per la messa in sicurezza, i vigili del fuoco.

Sul posto, dunque, anche gli agenti della polizia municipale di Salerno che hanno provveduto a transennare l'area a rischio. Sul tratto di strada è stato istituito un restringimento della carreggiata con il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico.



Foto di Antonio Capuano