Frana di via Chiusa a Padula, parte l'iter per la messa in sicurezza: l'annuncio del sindaco

Una buona notizia arrivata per la comunità di Padula. Ieri, infatti, la Provincia di Salerno ha affidato l’incarico di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza della strada interessata dalla frana (via Chiusa) ai tecnici dell’Ente.

Il disagio

Si tratta di un problema che, da circa sette anni, limita la circolazione stradale e mette in pericolo l'incolumità pubblica. In diverse occasioni, la neo sindaca di Padula, Michela Cimino, ha sottoposto la questione al presidente della Provincia, Michele Strianese, sottolineando l’urgenza e la gravità del dissesto che interessa la strada provinciale, nota come via Chiusa.

La reazione

"Sono molto grata al presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, per aver accolto le mie istanze. Questo importante intervento - dichiara la prima cittadina - oltre a consentire il ripristino della circolazione stradale, migliorando le condizioni di stabilità del tratto stradale interessato dall'evento franoso, garantisce l'incolumità pubblica”.

L’altra problematica

Un’altra questione che l’Amministrazione Comunale padulese sta seguendo con particolare attenzione è quella relativa al ponte sul fiume Tanagro che congiunge Padula con Sassano, chiuso al traffico a causa di problemi strutturali dal 29 ottobre 2021, a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Settore Viabilità della Provincia di Salerno. "Il presidente Strianese - conclude Cimino - ha assicurato che, a breve, saranno disponibili il progetto e il computo metrico dei lavori di ripristino del ponte”.