Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Francesca Calandriello, 27enne deceduta a seguito di un incidente stradale verificatosi ieri a Sant'Arsenio.

Il lutto

"Non conosciamo ancora la data in cui si terranno le esequie di Francesca, ma abbiamo già deciso di onorare la sua memoria proclamando il lutto cittadino" afferma il sindaco di Sassano. "L'intero paese è affranto. Non ci sono parole per questa immane tragedia. Ci piace ricordarla sorridente e felice. Ciao Francesca amica di tutti". La data dei funerali non è stata ancora comunicata, in quanto la salma risulta essere a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore deciderà se eseguire un'autopsia o un esame esterno.