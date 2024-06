Incidente mortale a Cava: fiume di messaggi di cordoglio per il giovane Francesco

Tutti stretti attorno alla famiglia di Francesco Pontone, il 17enne di Castel San Giorgio, vittima, nella serata di ieri, di un tremendo incidente stradale verificatosi a Cava de’ Tirreni. Il giovane era seduto su un motorino, sul posto passeggeri, quando, improvvisamente, avrebbero impattato - sembra in fase di sorpasso - contro una Fiat Panda. Francesco, in pochi secondi, sarebbe finito sotto le ruote di un camion di passaggio che, non vedendolo, lo ha schiacciato. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della Polizia di Stato.

Il cordoglio del sindaco di Cava, Vincenzo Servalli

Sono profondamente addolorato per la perdita della vita di un questo giovane,Francesco Pontone, morto ieri in un incidente stradale. Rinnovo a nome mio personale e sicuro di rappresentare il sentimento di tutta la comunità cavese, le mie sentite condoglianze ai genitori, ai familiari tutti,agli amici. Le indagini in corso ci diranno della dinamica dell’accaduto ma in ogni caso invito i ragazzi alla massima prudenza quando usano motorini, vespe ecc. per evitare questo triste ripetersi, ogni estate, di questa insopportabile perdita di giovani vite.

E il Comitato Civico Dragonea incalza: "Un mese fa Gianluca, stasera Francesco. Ormai le nostre comunità piangono sempre più giovani vite spezzate prematuramente in incidenti stradali il più delle volte alla guida di scooter e moto. Condividiamo lo straziante dolore delle famiglie coinvolte da questi lutti esprimendo il nostro più profondo cordoglio. Che Dio protegga e infonda prudenza nei nostri giovani alla guida". Un fiume in piena, Facebook, per i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane. Tra i vari, quello dell'ASD Academy Valle Dell’Orco che esprime tutta la vicinanza per il dolore che ha colpito la famiglia Pontone "per la prematura scomparsa del giovanissimo caro Francesco, nostro giovane calciatore classe 2007 scomparso nella giornata di ieri. Un ragazzo dal cuore d'oro ben voluto da tutti , un trascinatore in campo e fuori per i suoi compagni di squadra. Ti vogliamo bene Francesco e non ti dimenticheremo mai. E l'Asd Rossoblu Castel San Giorgio: "Francesco è ritornato in Paradiso troppo presto…La società tutta si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Pontone per la perdita del caro Francesco… Ragazzo esemplare e sempre sorridente che amava il calcio ed era tifosissimo del Castel San Giorgio". Dolore.