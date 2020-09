Pericolo frane nel Cilento: chiusa la ex SS447 tra Ascea e Pisciotta

Disagi per residenti e turisti del Cilento. Con una apposita ordinanza il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori e il vice sindaco di Ascea Stefano Sansone, hanno disposto la chiusura della strada provinciale ex strada statale 447, in località Rizzico.

Il pericolo frane

Nelle ultime ore, infatti, si registra pericolo di smottamenti e frane a causa dell’incendio che ha interessato la collina sovrastante, in località Tempa di Rose Cotroni. La strada, chiusa a seguito di una frana che insiste dagli anni ’80,era stata riaperta lo scorso luglio dopo anni di attesa, in seguito ad alcuni interventi momentanei di manutenzione dell’asfalto finanziati con risorse Cipe.

