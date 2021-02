Frane a Pellezzano, proseguono gli accertamenti: sopralluogo del geologo

Proseguono gli accertamenti per far luce sulla frana che si è staccata mercoledì da un costone collinare a Coperchia di Pellezzano e che ha danneggiato un'abitazione sottostante.

Il sopralluogo

Dai primi rilievi effettuati dal geologo incaricato dal Comune è emerso che le due frane (la prima era caduta domenica 7 febbraio lungo la strada statale) non sono collegate tra di loro e che i lavori di messa in sicurezza del costone - che erano gia' partiti da qualche tempo - non avrebbero compromesso la staticita' della collina. Sul posto, invece, i tecnici hanno rinvenuto del terreno di risulta. Nella giornata di mercoledi' saranno installate delle apparecchiature che serviranno a monitorare con maggiore precisione lo stato in cui versa la collina, al fine di valutarne il livello di sicurezza.