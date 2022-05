Frasi choc in classe a Sarno, gli alunni: "Il prof ci ha augurato di fare la fine dell'Ucraina e di contrarre il Covid"

Tensione in un istituto superiore a Sarno. Come “Il Mattino”, un docente avrebbe inveito in aula contro gli studenti, ai quali l'insegnante ha augurato di contrarre il covid o di "fare la fine dell’Ucraina".

La denuncia

Spaventati gli alunni dinanzi al professore che oltre a pronunciare le frasi choc, ha cosparso disinfettante sui banchi durante la lezione. Del fatto, sarebbero state informate anche le forze dell'ordine: accertamenti in corso per ricostruire quanto realmente accaduto in aula.