Frasi omofobe, l'Università di Salerno istituisce una commissione per indagare su Alfano

L'Università di Salerno ha istituito una commissione per indagare sulle frasi omofobe pronunciate da Carmine Alfano, candidato sindaco di Torre Annunziata e direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell'ateneo, contenute in un audio pubblicato dal settimanale "L'Espresso".

L'indagine

La commissione avrà il compito di raccogliere le informazioni necessarie per verificare i fatti e redigere una relazione istruttoria, che potrebbe essere sottoposta anche al Garante dei diritti degli studenti dell'università. Alfano è stato ripreso a sua insaputa mentre, in presenza di giovani medici, pronunciava frasi sessiste e omofobe. In una dichiarazione, Alfano ha affermato che si trattava di "estrema goliardia" e che le frasi avevano un significato "sarcastico, paradossale e clamorosamente inverosimile", senza l'intenzione di offendere. L'università ha precisato che il decreto di nomina e tutti gli atti prodotti dalla commissione saranno inviati alle autorità competenti.