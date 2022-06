Frecciarossa, ripartono i collegamenti Cilento – Milano: ecco le fermate

Sono ripartiti, oggi, i servizi ferroviari di media-lunga percorrenza sulla tratta Salerno-Sapri e viceversa in continuità con l’Alta Velocità da/per Milano.

Le fermate

Da venerdì 24 giugno e fino a domenica 11 settembre ogni weekend sarà possibile raggiungere le splendide località del Cilento in maniera più rapida ed agevole grazie al prolungamento da Napoli a Sapri di una coppia di collegamenti Freccia Rossa da/per Milano. Saranno 72 il numero di corse in totale con fermate intermedie nella tratta Salerno-Sapri ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Centola - Palinuro - Marina di Camerota.

Il commento

Soddisfatto il presidente della commissione regionale viabilità Luca Cascone: “Un’iniziativa che si rinnova grazie all’impegno della Giunta della Regione Campania - che ha rinnovato l’accordo con Trenitalia programmando già le risorse necessarie fino al 2025 - e che si inserisce tra le azioni integrate messe in campo, in una visione generale di mobilità a fini turistici, per promuovere e sviluppare le mete turistiche del nostro meraviglioso territorio.