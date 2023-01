Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale: in 9 nei guai, sequestri per oltre 136 milioni

In azione, stamattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che hanno eseguito un' ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di 9 persone, procedendo contestualmente al sequestro di beni e valori per un importo superiore ai 136 milioni di euro. In particolare, come richiesto dalla Procura, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di R.C. (classe '88), gli arresti domiciliari per altri 4 indagati, L.C. (classe '62), B.C. (classe '92), D.B.V. (classe '81) F.D, (classe '82) ed il divieto di dimora nelle province di Salerno e Avellino, nonchè nel comune di Roma per altre cinque persone M.P. (classe '68), G.D.R. (classe '71), G.R. (classe '78) e V.L. (classe '88). Oltre ai soggetti sottoposti a misure cautelari, le indagini riguardano 82 persone fisiche, a carico delle quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, omesso versamento d'imposte, sostituzione di persona, falsita ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Gli accertamenti

Le indagini, condotte congiuntamente dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno e dalle Compagnie Guardia di Finanza di Scafati e Nocera Inferiore hanno riguardato i promotori e gli organizzatori di un sodalizio criminale con sede operativa a Castel San Giorgio che, attraverso la gestione di 12 societa di capitali, si sono resi responsabili di una ingente "frode carosello" riguardante la vendita di carburante. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, allo stato confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari, sarebbero state annotate, nell'arco temporale compreso dal 2017 al2020, nelle scritture contabili delle societa coinvolte, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia poste in essere realmente, rna tra soggetti differenti da quelli indicati sul documento fiscale, per un importo superiore ai 900 milioni di euro, con una sottrazione al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di oltre 160 milioni di euro. Il meccanismo evasivo avrebbe coinvolto a monte alcune societa titolari di depositi fiscali di prodotti petroliferi e destinatari registrati, con sede a Roma che -previo versamento delle accise- provvedevano alla cessione di ingenti quantitativi di carburante a societa "cartiere", in quanto prive di una reale operativita e struttura patrimoniale. Tale transazione veniva sarebbe stata effettuata non applicando l'IVA, sulla base della presentazione di false dichiarazioni di intento, con le quali le "scatole vuote" attestavano in modo non veritiero di essere in possesso dei requisiti di esportatore abituale. Nella fase finale dell'intera catena distributiva, lo stesso carburante, dopo essere giunto a due società dell'agro-nocerino-sarnese, di cui una nota per essere tra le cinque maggiori in Italia per distribuzione di prodotti energetici, veniva immesso in commercio. Le societa "cartiere", nell'interporsi tra il deposito fiscale e gli operatori salemitani, non procedevano al versamento delle imposte dovute sulle cessioni, consentendo a quest'ultimi di detrarsi indebitamente l'Iva e praticare conseguentemente prezzi inferiori a quelli di mercato, con un evidente effetto distorsivo della concorrenza. Le indagini, sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, la disamina di documentazione contabile ed extracontabile, accertamenti bancari su un numero rilevante di rapporti di conto corrente personali e societari, hanno permesso dunque di delineare, sulla base dell'impostazione accusatoria, la piena consapevolezza circa la realizzazione di una condotta truffaldina da parte di tutti i soggetti che operavano ai vari livelli della filiera commerciale, alias i rappresentanti legali e di fatto dei depositi fiscali, delle societa interposte e di quelle beneficiare del sistema evasivo. I soggetti economici salemitani erano gestiti dal principale indagato, dominus dell'associazione, con il fattivo contributo dei suoi collaboratori che, anche in assenza di formali rapporti di subordinazione lavorativa, ne curavano la gestione contabile e finanziaria. Contestualmente, sono state rilevate diverse condotte finalizzate a riciclare gli illeciti capitali accumulati, attraverso vorticosi trasferimenti di flussi finanziari, transitati su piu conti corrente ed utilizzati, tra l'altro, per l'acquisto di unita immobiliari e in investimenti in ulteriori e distinte persone giuridiche.

I precedenti

Gli addebiti contestati s'inseriscono nel solco di quanto gia emerso nelluglio 2020, quando, nel corso di una perquisizione domiciliare, venne sequestrato denaro contante per un importo complessivo 1.008.935 euro, in banconote di diverso taglio, considerato profitto dei reati tributari commessi. Rilevante è, inoltre, la contestazione a dieci persone giuridiche coinvolte nel sistema frodatorio della responsabilita amministrativa degli enti dipendente da reato: si tratta, come noto, di una specifica forma di responsabilita amministrativa ascrivibile agli enti forniti di personalita giuridica in relazione ad alcuni reati tassativamente indicati dal legislatore commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ("apicali") o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti ("sottoposti"), i quali non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In questo caso, tuttavia, è stata contestata l'ipotesi di responsabilita amministrativa dipendente da reati tributari, in ossequio ad una modifica normativa intervenuta nel 2019. Infine, per quanto attiene alle misure cautelari reali, il sequestro operato nella forma diretta e per equivalente riguarda, nella misura di oltre 108 milioni di euro, due società a responsabilita limitata che avrebbero utilizzato le fatture soggettivamente false. Va evidenziato che i risultati sono stati conseguiti anche grazie al coordinamento gestito dalla Procura di Nocera Inferiore fra il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno e le Compagnie Guardia di Finanza di Scafati e Nocera Inferiore, reparti che, nel corso degli anni 2020 e 2021, a causa dell' emergenza pandemica COVID 19, sono stati in larga parte esonerati dagli adempimenti amministrativi concementi le verifiche fiscali ed hanno potuto destinare le proprie risorse alle ben più utili e proficue indagini di polizia giudiziaria, come dimostrano i risultati ottenuti.