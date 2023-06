Indagine internazionale su frode Iva: perquisizioni anche nel salernitano

Perquisizioni e sequestri anche nel salernitano nell'ambito dell'operazione compiuta su delega dell'ufficio della procura europea di Colonia (Germania) dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Padova, Rovigo, Bologna, Piacenza, Fermo, Firenze, Bari, Brindisi, Lecce, Caserta, Salerno, Palermo, Trapani, Ragusa e Messina. Ad essere coinvolta nella perquisizione sarebbe una società di trasporti di Bellizzi.

Operazione "Huracan"

L'operazione "Huracán", con cui sono stati disposti cinque arresti, oltre 450 perquisizioni (di cui più di 50 in Italia) e sequestri di immobili e auto di lusso in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna e che impegna circa 250 finanzieri e una unità cinofila ''cash dog'' appartenenti a 35 Reparti del Corpo, viene messa a segno dopo la scoperta di un vasto schema di frode Iva gestito da un gruppo criminale organizzato nel commercio internazionale di automobili. Secondo quanto stimato dall'accusa, il gruppo avrebbe compravenduto, nel periodo tra il 2017 e il 2023, circa 10.000 autoveicoli, per un fatturato fraudolento complessivo di 225 milioni di euro e connessa perdita di gettito Iva per 38 milioni di euro.