Fuga di gas da una condotta, a Sanza: strada chiusa per la messa in sicurezza

Attimi di tensione, questa mattina, a Sanza: per cause da accertare, è stata registrata una fuga di gas metano da una condotta in via San Vito. Sul posto, i Vigili del Fuoco, la protezione civile e i tecnici per ripristinare il guasto che ha interessato anche la rete idrica, causando la fuoriuscita di un’ingente quantità d’acqua.

La messa in sicurezza

Per precauzione, è stato interrotto il traffico veicolare nella zona e chiuso pure il supermercato, come disposto dal sindaco Vittorio Esposito. A secco, inevitabilmente, alcune abitazioni di via San Vito durante le operazioni di ripristino.