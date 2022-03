Fugge dall'ospedale e si rifugia al Palazzo Arcivescovile: tensione a Vallo della Lucania

Tensione a Vallo della Lucania, stamattina, dove un giovane ricoverato, a seguito di un malessere, in Psichiatria, all'ospedale San Luca, era fuggito dall'ospedale.

L'intervento

Il paziente è giunto fino al palazzo vescovile e si è chiuso in una stanza: scoperto, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno riportato in ospedale con il supporto dei sanitari del 118, in evidente stato di agitazione.