Parroco fugge via e abbandona l'abito sacerdotale: immediata la nomina del nuovo Pastore ad Oliveto

Sarebbe fuggito via con una donna, abbandonando l'abito sacerdotale, l'ex parroco di Oliveto Citra. Ma i fedeli del comune salernitano non sono rimasti neppure un giorno senza un Pastore, in quanto la Curia ha affidato subito la parrocchia dell'Alto Sele a Don Emmanuel Vivo, nuovo parroco. Le voci che si rincorrono nelle ultime ore sulla presunta fuga d'amore tra l'ex sacerdote e una donna battipagliese, intanto, restano tutte da accertare.