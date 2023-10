Fugge all’alt di Polizia: fermato e denunciato pregiudicato salernitano

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nella mattinata di ieri, nel corso di un posto di controllo in piazza De Marsico ad Avellino, hanno intimato l’alt ad una autovettura (Jeep Renegade), con a bordo tre persone, il cui conducente si è dato subito alla fuga. Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato abbandonato e le tre persone, scese dall’autovettura, si sono dileguate verso la centrale Piazza Kennedy. I poliziotti però, dopo un altro inseguimento, sono riusciti a bloccare il conducente del veicolo in Via Vincenzo Volpe, pregiudicato, di origini salernitane, mentre gli altri occupanti sono riusciti a far perdere le loro tracce.

L'inseguimento

L’uomo, che risultava sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per resistenza a pubblico ufficiale e a suo carico sono stati elevati diversi verbali al codice della strada (inottemperanza ordine di fermarsi all’alt di polizia, velocità non commisurata, mancanza cintura di sicurezza e guida senza patente). Allo stesso modo è stata elevata, per incauto affidamento, una sanzione amministrativa al titolare della ditta che aveva concesso il noleggio del veicolo a soggetto privo di patente di guida. Inoltre, il Questore di Avellino, nei suoi confronti ha emesso l’ordine di allontanamento con F.V.O. dal comune di Avellino per la durata di 1 anno e 6 mesi, in quanto ritenuta persona pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.