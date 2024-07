Fonderie Pisano, è allarme: "Ancora fumi dai capannoni". Il video

Ancora fumi dai capannoni dalla Fonderie Pisano. Nella giornata di giovedì 11 luglio, alle ore 7, l’Associazione Salute e Vita ha ricevuto testimonianze riguardanti le attività delle Fonderie Pisano. “Dal materiale audiovisivo è evidente – denunciano dall’Associazione - che, ancora una volta, le Fonderie Pisano emettono fumi di scarico da ogni parte eccetto i camini dello stabilimento, che dovrebbero filtrare tali emissioni”.

La denuncia

Per i membri dell’Associazione “il risultato è un altro giorno caratterizzato da miasmi nauseabondi provenienti dalle Fonderie Pisano. L’odore acre e inconfondibile, tipico delle fasi di piena attività della fabbrica, provoca bruciore agli occhi e alla gola. Le lamentele dei cittadini, tuttavia, rimangono inascoltate”. Poi ricordano: “Nel 2018, l'Arpac dichiarò che i fumi prodotti dalle Fonderie Pisano rappresentavano un "pericolo esiziale", quindi mortale, per i lavoratori e la popolazione vicina, poiché non venivano filtrati dai camini e contenevano polveri velenose e metalli pesanti. Questo pericolo rimane ancora tangibile, poiché le pratiche dello stabilimento sembrano essere immutate e radicate”.

L'appello

L’Associazione Salute e Vita si rivolge alle istituzioni chiedendo un intervento immediato dell'Arpac, della Procura di Salerno, dell'Asl di Salerno, del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno, del sindaco Vincenzo Napoli e dell'Ufficio Regione Campania Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno. “È urgente proteggere la salute dei cittadini e degli operai, ponendo fine a queste pratiche illecite che continuano a minacciare la vita e l’ambiente” conclude l’Associazione.