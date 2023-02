Morto al Ruggi durante una Tac: 5 sanitari indagati, oggi l'addio ad Alfonso

Sono stati celebrati questa mattina, presso la chiesa del Gesù Risorto di Parco Arbostella, i funerali di Alfonso Masito, l'ispettore capo della Polizia in pensione, palermitano, stroncato da un infarto al Ruggi, durante una Tac a cui era stato sottoposto dopo aver atteso diverse ore al Pronto Soccorso. Cinque i sanitari attualmente indagati per il suo decesso. L'uomo, palermitano, stava per trasferirsi a Salerno, città da lui stesso definita "bellissima" e dove lavora il figlio Tony, precisamente presso il Poliambulatorio di Pastena.

Il cordoglio

A portare il cordoglio dell'amministrazione comunale, la vicesindaca Paky Memoli che ha espresso vicinanza ai figli e alla moglie di Masito, uomo che, come sottolineato nell'omelia di don Giuseppe, ha condito la sua vita con il sale, compiendo opere di bene, come il salvataggio di alcuni bambini quando era in servizio, nonchè con la luce, perchè ha trasmesso amore verso gli altri. "Preghiamo perchè Gesù dia la forza alla famiglia di Alfonso per affrontare questo doloroso momento - ha aggiunto la vicesindaca Memoli - La moglie Silvana chiede chiarezza e giustizia su quanto accaduto, per ritrovare la pace perduta". A ricordare Masito, anche il figlio di un suo caro amico palermitano che ha letto una toccante lettera, durante la celebrazione. Picchetto d'onore della Polizia, infine, fuori alla chiesa, per omaggiare Masito. Tutti stretti attorno alla famiglia, dunque, in attesa che vengano chiarite eventuali responsabilità per la morte dell'uomo.