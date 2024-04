La Puglia piange i due carabinieri: "E' stato un assassinio, Cristo si è fermato davvero ad Eboli"

"La loro morte è un assassinio. La loro morte è un crimine. Perchè fare uso di sostanze stupefacenti significa armarsi". A dichiararlo, questa mattina, il vescovo di Manfredonia Franco Moscone, durante l'omelia dei funerali di Francesco Pastore, il maresciallo dei carabinieri morto nell'incidente stradale avvenuto sabato sera a Campagna, dov’è deceduto anche un altro militare Francesco Ferraro, originario di Montesano Salentino. "Cristo - ha proseguito il vescovo - si è fermato ad Eboli. Questo non è solo il titolo di un libro o di un film. E' vero Cristo si è fermato ad Eboli sulla statale dov’è avvenuto l'incidente stradale e si è fermato nei corpi dei due Francesco. E si è fermato a Manfredonia, nelle nostre città rimaste attonite, ammutolite per quanto accaduto. Cristo si è fermato nell'Arma dei carabinieri e nell'animo di tutti loro per l'ennesima perdita di loro uomini al servizio della collettività e dello Stato". "Voglio dire a tutti - ha concluso il vescovo - voglio dire ai genitori, agli amici Francesco cerchiamolo nei nostri cuori che con il suo sorriso, con i suoi occhi continua a parlarci".

Le esequie dell'appuntato

Poco prima delle 10.15 - riportano i colleghi di Lecceinprima - il feretro di Francesco Ferraro, avvolto dal tricolore, è stato portato a spalla dai suoi commilitoni ai piedi dell’altare della chiesa di Maria Santissima Immacolata di Montesano Salentino gremita da familiari, amici e commilitoni dell'Arma. Le esequie del carabiniere sono state celebrate dal vescovo di Ugento, Vito Angiuli in un clima di grande commozione ma anche di compostezza, alla presenza di numerose autorità civili e militari.“Ti ringrazio a nome dei presenti per aver vissuto i tuoi 27 anni in modo indimenticabile – ha detto il vescovo in un passaggio della sua omelia -. Intercedi presso il Signore perché tutti e in particolare i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi familiari, la tua fidanzata trovino finalmente il conforto al loro dolore”. La cerimonia funebre si è conclusa con la Preghiera del carabiniere, dedicata alla Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma. Subito dopo è stato letto il messaggio di cordoglio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e hanno, infine, preso la parola il comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, il generale di corpo d’armata Antonio De Vita e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie che del giovane appuntato ha ricordato la predisposizione innata all’altruismo, come testimonia il suo impegno nel volontariato e più in generale nelle attività della comunità locale. Il saluto finale è stato affidato alla giovane fidanzata.