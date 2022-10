Addio ad Enzo, fissati i funerali del giovane volato in Cielo a 35 anni

Verranno celebrati il 21 ottobre, alle 16.30, presso la chiesa di Santa Lucia di via Roma, i funerali di Enzo, il 35enne ritrovato in acqua senza vita, nei pressi di piazza della Concordia, nel giovedì della scorsa settimana che ha scosso le coscienze dell'intera città.

La Camera ardente sarà allestita domani, alle 8, presso la sala Ciclamino, nella Casa del Commiato del cavalier Antonio Guariglia, in via San Leonardo. Tutti stretti in preghiera per il giovane del centro storico.