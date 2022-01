L'ultimo saluto a Enzo Fasano: da Destra a Sinistra tutti uniti in Cattedrale, presenti anche Gasparri e De Luca

Gremita, la Cattedrale di Salerno, stamattina, per l'ultimo saluto al deputato Enzo Fasano, spirato a casa sua all'età di 71 anni, dopo aver combattuto con un brutto male. Commosso il ricordo di Gasparri che dall'altare con le lacrime agli occhi, ha ricordato lo storico esponente del centrodestra: "Ricorderemo in altre occasioni la sua opera politica. Raccoglie quel tributo da parte di esponenti del governo: Enzo è stato il fratello col quale ho condiviso tutto la vita politica. Di amici così fedeli e leali come Enzo Fasano, non li ho in nessuna parte d'Italia. Nonostante la malattia, è stato fino alla fine un maestro di militanza politica, mitezza e coerenza”. Al duomo anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che sottolinea di aver "voluto interrompere le trattative (per le elezioni del Quirinale, ndr) perchè quando se ne va un amico, una persona per bene, bisogna dargli l'ultimo saluto". "Conoscevo Enzo Fasano - rammenta - da quando eravamo ragazzini. E' una perdita per tutti quanti noi, una perdita per il nostro movimento politico, per un'intera comunita' umana. Ieri, abbiamo dedicato un minuto di silenzio durante la riunione dei grandi elettori di Forza Italia, lui doveva essere li' per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ricorda Fasano come "una delle poche personalità del mondo politico che riusciva a distinguere la politica dai rapporti umani". "E' stata una persona - aggiunge - di grande semplicita', di grande cordialità, di grande ironia anche. E che è riuscita a svolgere la sua attività sempre con grande rispetto per tutti e nella tutela degli interessi della comunità salerntiana, al di là delle bandiere di partito".

La partecipazione

Presenti ai funerali, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il ministro per il sud Mara Carfagna, il Questore della Camera, Edmondo Cirielli, il deputato Gigi Casciello, l’ex parlamentare Guido Milanese, e diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione quali Giuseppe Zitarosa, Roberto Celano, Filomeno Di Popolo, Dante Santoro. E poi il consigliere regionale Franco Picarone, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri, il primo cittadino di Pagani, Lello De Prisco, l'europarlamentare Lucia Vuolo, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto, il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Costabile Spinelli e il segretario provinciale dell’Udc Ernesto Sica, nonchè l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano. Una folta delegazione di storici militanti e dirigenti all’ex Msi e Alleanza Nazionale. Dolore.

Ha collaborato Roberto Junior Ler