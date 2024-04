Tragedia di Eboli, straziante l'ultimo saluto al piccolo Francesco Pio

Dolore e lacrime, ieri, ad Eboli per i funerali del piccolo Francesco Pio D’Amaro, il bambino di 13 mesi sbranato da due pitbull lunedì mattina, in località Campolongo. Gremita, la chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato a Borgo Aversana di Battapaglia per le esequie, celebrate da don Franco Ronca. Disperazione e lacrime negli occhi del nonno, della madre, dei fratellini e degli zii del piccolo. Palloncini bianchi e la canzone “Sta passando novembre” di Eros Ramazzotti hanno scandito l'ultimo saluto per Francesco Pio, per il quale il sindaco Mario Conte ha proclamato lutto cittadino. "Vogliamo giustizia": queste le parole dei familiari attorno a cui si è stretta l'intera comunità.

Stamattina alle 10, l'inumazione del bimbo al cimitero di Salerno, presso Campo degli Angeli, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.