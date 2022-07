Addio al presidente Ferrigno, commozione per l'ultimo saluto nella chiesa di San Pietro

Tante persone perbene, stamattina, hanno preso parte ai funerali di Gianfranco Ferrigno, storico presidente della Claai, insostituibile riferimento per l'artigianato e la gastronomia locale, precursore di percorsi virtuosi apprezzati da chiunque ami davvero il nostro territorio.

Il saluto

Questa mattina, presso la chiesa di San Pietro in Camerellis, l'ultimo saluto al presidente dal cuore nobile e dai modi gentili che, nonostante i problemi sanitari, non ha mai smesso di lottare e di sognare, portando alto il nome di Salerno e della sua provincia e valorizzandone le risorse produttive, culturali e turistiche, con il solo obiettivo di elevare luoghi e mentalità non sempre, purtroppo, disposti a migliorarsi. Nel suo virtuoso operato, mai il presidente ha rinunciato a credere nei suoi principi che lo hanno portato a fungere da guida illuminata e illuminante dell'artigianato e non solo. Salerno perde un uomo libero, di grande spessore umano, culturale e imprenditoriale, figura preziosa per l'intera comunità. Tutti stretti attorno alla famiglia.