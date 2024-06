L'ultimo saluto di Salerno a Gianni Novella: "Non ti dimenticheremo mai"

Si sono svolti presso la Cattedrale di Salerno, oggi alle ore 16, i funerali di Gianni Novella. Dopo essere partito dalla casa del commiato, il feretro è stato scortato nello stadio Arechi. Un tributo doveroso per un grande cuore granata nel giorno del 105esimo anniversario della Salernitana. Tante persone hanno partecipato alla funzione in Cattedrale, a conferma dell'affetto e della riconoscenza della città per Gianni Novella.