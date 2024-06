Salerno piange Gianni Novella, il guerriero buono dal cuore Granata: i funerali in Cattedrale

Saranno celebrati domani, 19 giugno, alle 16, presso la Cattedrale di Salerno, i funerali di Gianni Novella, scomparso ieri sera dopo aver combattuto come un leone contro un brutto male che, dopo una temporanea sconfitta, purtroppo ha preso la sua rivincita sul tifosissimo Granata dal cuore d'oro. Un via vai di persone, presso la camera ardente allestita presso la Casa del Commiato del cav. Guariglia di fronte all’ospedale Ruggi: dai club della Salernitana, agli amici, ai conoscenti, ai colleghi, tutta la città si è stretta attorno alla famiglia del gigante buono che ha sempre mostrato coraggio e classe da vendere. Presentatore televisivo, personal trainer, personaggio di spicco in città, Gianni è volato in Cielo a 62 anni. Addolorati, in particolare, i membri del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs e i gruppi ultras, nonchè l’editore Francesco Saggese che ha curato il suo libro “Arco…baleno”, in cui Novella si è raccontato all’avvocato-scrittrice Federica Costanzo. Un fiume in piena la sua bacheca Facebook: in tanti lo stanno immaginando in cielo accanto al suo amato fratello Carmine, capitano della Polizia Municipale di Salerno, ucciso a sua volta da un brutto male.

Con il suo sguardo rassicurante e fiero, Gianni Novella non si è mai arreso alla malattia. Nel 2022 scriveva: "Da oggi mi tocca di nuovo vestirmi da guerriero, pronto ad affrontare una nuova, assurda, brutale ed ingiusta guerra.. La battaglia contro il cancro, spesso non ha mai fine. Ancora lui... con le tante, innumerevoli metastasi che ha disseminato nel mio corpo. Il bastardo ha deciso di chiudere la partita e di darmi filo da torcere fino allo sfinimento. Ma non sarà così, troverà ancora una volta un avversario temerario ed incazzato, pronto a tutto, nel bene e nel male. Vuole la rivincita e gliela concedo, pur sapendo che stavolta sarà durissima, lui ampiamente avvantaggiato, quasi imbattibile, io a difendermi a denti stretti.

Sarà un percorso duro e faticoso, ma anche se dovessi partire dallo O% me lo giocherò con forza e dignità, pur di trasformare il dramma in una vittoria insperata. Vada come vada, per poi dire la storia continua". La sua lotta è continuata nel 2023 e fino a ieri. Perchè Gianni alla vita era profondamente legato: esempio di tenacia e forza, Novella è stato e sarà ricordato e omaggiato dall'intera città. Prevista, dunque, una notevole partecipazione all'ultimo saluto previsto domani pomeriggio al Duomo, proprio nella stessa data del compleanno della sua amata Salernitana.