Salerno piange Graziano: l'ultimo saluto al giovane Ultras Granata a Madonna di Fatima

Lacrime e bandiere Granata, per i funerali di Graziano Brancaccio, il tifoso della salernitana volato in Cielo troppo presto, dopo aver lottato come un leone contro un brutto male.

La battaglia più importante dell'ultras della Salernitana era stata sostenuta anche da una raccolta fondi pubblica per sostenere le spese per le cure. Commozione e preghiere per l'ultimo saluto al giovane, organizzato con l'impresa funebre di Francesco Guariglia, presso la chiesa Madonna di Fatima: tutti stretti attorno alla famiglia.