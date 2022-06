Addio a Luigi, i funerali fissati alla Chiesa di Gesù Redentore

Ultimo saluto, domani mattina, per Luigi Ferruzzi, il centauro 22enne morto in un incidente stradale sul Lungomare Marconi. I funerali saranno celebrati alle 9.30 presso la chiesa Gesù Redentore di via Carnelutti, nella zona orientale.

La ricostruzione

Il giovane barista amato e benvoluto da tutti, è spirato a causa dei traumi riportati a seguito della caduta dalla moto e dell’impatto sia con l’asfalto che col muretto contro il quale è finita la moto. Tutti stretti attorno alla famiglia.