Dolore e lacrime per i funerali di mamma e figlio: rione Carmine a lutto

Silenzio e lacrime, ieri, alle 15, presso la chiesa dell'Immacolata di piazza San Francesco, per l'ultimo saluto a P.D.M. e a A.D.L., mamma e figlio che hanno perso la vita a poche ore di distanza, domenica scorsa.

Il dolore

Dolore e sconcerto ai funerali del commerciante-stilista precipitato giù dal quarto piano per cause da accertare e per la madre, spirata in ospedale dove era già ricoverata. Tutti stretti attorno alla famiglia. Rione Carmine a lutto.